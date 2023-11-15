Инспектор ГИБДД вытащил ребенка из загоревшегося здания

В подмосковной Балашихе сотрудник Госавтоинспекции вынес ребенка из горящего здания. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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Инспекторы ГИБДД заметили, что горит стена двухэтажного здания, расположенного на улице Советской. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские начали эвакуацию людей. Однако в окне второго этажа они увидели испуганного ребенка, который просил о помощи. Лейтенант полиции Павел Никитин забежал в горящее здание, выбил дверь, взял ребенка на руки, накрыл своей курткой и вынес на улицу.

В патрульной машине ребенок рассказал полицейским, что родители уехали ненадолго по делам, и он уже позвонил им и сообщил о случившемся.