Российский учитель музыки совратил 16 детей

На Урале учитель музыки совратил 16 детей в возрасте от восьми до 13 лет. Об этом сообщает Baza .

По данным издания, в ходе расследования число пострадавших выросло на десять детей, в отношении которых мужчина совершил 108 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Следствие считает, что педофил, проживающий в поселке под Первоуральском, во время работы в местной музыкальной школе вел с детьми интимную переписку, совершал действия сексуального характера и заставил двух мальчиков заняться сексом друг с другом.