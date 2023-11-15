Консул в Мексике Иващенко попросил помочь 73-летней обманутой россиянке

Представители российского консульства в Мексике вместе с соотечественниками помогли вылететь в Москву 73-летней Валентине Котовой, которую бросила семья. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил консул Александр Иващенко, пожилая женщина нуждается в уходе. Сотрудники ведомства сначала разместили ее в гостинице, оказали медицинскую помощь, а вчера отправили в Россию.

"Мы очень беспокоимся, так как у нее там нет никаких родственников", - рассказал дипломат.

По его словам, Валентина Котова перебралась в Мексику в 2022 году вместе с сыном и его супругой, которые собирались нелегально попасть в США. Однако пересечь границу семье не удалось, и она осталась в Мексике. Позже сын Котовой и его украинская жена уехали в Соединенные Штаты по программе для беженцев, оставив родственницу без денег и с вещами у дверей российского консульства.

Как уточнил Иващенко, пенсионерка из-за болей в спине передвигается на коляске, а также страдает от высокого давления. Однако в России ее никто не ждет, жилье она успела продать, а сын отказался помогать.