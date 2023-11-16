Суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии Владимира Милова*

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (признан в РФ иностранным агентом) за публичное распространение ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Он находится в международном розыске.

По данным агентства, уголовное дело в отношении Милова было возбуждено из-за его видеороликов на YouTube. В апреле 2021 года он покинул Россию.

В мае прошлого года Министерство юстиции России признало экс-замминистра энергетики иностранным агентом.