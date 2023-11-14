Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст. 303 УК РФ). BFM.RU

Отмечается, что дело против бизнесмена завела его сестра Елена. Дело касается компенсации за пакет акций «Интеко» на 500 миллиона рублей. Для Батурина уже не первый приговор по делу о мошенничестве. Ura.Ru