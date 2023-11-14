Суд вынес приговор Виктору Батурину по третьему делу

Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктора Батурина за попытку мошенническим путем завладеть акциями компании «Интеко».

Как передает корреспондент Business FM, его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст. 303 УК РФ).

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По ходу следствия и судебного процесса позиция фигуранта неоднократно менялась: на следствии Батурин вначале отвергал обвинение, но потом предпочел с ним согласиться. В суде он вначале признал вину, но под конец процесса занял противоположную позицию. В ходе процесса сам Батурин называл свое дело он назвал «всего лишь спором между братом и сестрой» или «семейным спором» и утверждал, что по эпизоду 2011 года давно истек срок давности. По словам адвокатов, это связано с тем, что Батурину периолдически меняли условия содержания в изоляторе, ужесточая их.

Сам Батурин перед оглашением приговора на вопрос Business FM о том, почему они всякий раз меняют позицию, ответил туманно: «Согласно нашему закону обвиняемый может избирать любой способ защиты» и все вопросы по делу предложил адресовать своим адвокатам.

Прокурор в прениях сторон требовал для него 7,5 года лишения свободы. Дело слушалось с августа 2022 года. Оно было связано с попытками Батурина получить рыночную стоимость 25% акций компании «Интеко». Согласно материалам дела, предприниматель подал два иска в Арбитражный суд Москвы — 4 и 18 октября 2011 года. Первый иск касался признания недействительной сделки по продаже его сестрой, президентом компании Inteco Management Елены Батуриной, 100% акций «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и «дочке» Сбербанка «Сбербанк инвестиции». Во втором иске Батурин просил перевести права покупателя на него как на имеющего преимущественное право и владеющего 25% акций. Эти действия следствие квалифицировало по двум статьям.

Уголовное дело возбужили по заявлению Еленой Батуриной в 2017 году. Четыре года ее брат проходил по нему как свидетель, но летом 2021 года перешел в разряд обвиняемых, а 2 июля 2021 года Басманный суд Москвы его арестовал.