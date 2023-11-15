Осужденного заочно иноагента Верзилова оштрафовали на 30 тыс. рублей

"Суд признал виновным Верзилова Петра Юрьевича по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.