Назван гонорар Треповой за убийство военкора Татарского

Обвиняемая в совершении теракта в кафе на Васильевском острове Дарья Трепова получила 195 тысяч рублей, деньги перечислялись с Украины, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Канал уточнил, что средства поступали через площадку Binance на биткоин кошелек, который Трепова создала для осуществления транзакций между ней и украинскими кураторами.

По информации Mash, после поступления криптовалюты, она конвертировала ее в рубли и зачисляла деньги на банковскую карту. 195 тысяч рублей ей перечислили с декабря 2022 года по март 2023 года. При этом, большая часть этих денег была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также на «левые» SIM-карты, расходы на поездку в Омск на лекции своей будущей жертвы и на суточную аренду номеров в гостиницах.