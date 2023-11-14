В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, готовивших диверсию на территории одной из воинских частей Подмосковья. Об этом 14 ноября заявили в суде, передает ТАСС.

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Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу молодых людей, обвиняемых по п.»в» ч.2 ст. 281 Уголовного кодекса (Диверсия с посягательством на объекты ВС РФ). Если Мельникова и Михеева признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, молодые люди планировали поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровской районе Подмосковья. Сначала они пришли к ее ограждению, чтобы разведать обстановку, а через несколько дней вернулись с бутылками с зажигательной смесью, но были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Следователи полагают, что молодые люди действовали по заданию одной из украинских спецслужб.