Восстановлено движение на Филевской линии метро Москвы

Движение на Филевской линии метро в настоящее время осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром во вторник, 14 ноября, на западном участке Филевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов.

Позже пассажиров информировали об отсутствии движения между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Это было связано с человеком, который упал на пути. Впоследствии движение на линии восстановили.