Начальника полиции задержали в Выборге за взятки

Начальника УМВД России по Выборгскому району задержали по подозрению в получении взяток на сумму более 8 миллионов рублей. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале СК РФ.

В отношении мужчины завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

"По предварительным данным, начальник УМВД в период 2020–2022 годов ежемесячно получал от лиц, выполнявших рубку леса на обслуживаемой УМВД России по Выборгскому району территории, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство", – говорится в публикации.

Правоохранители уточнили, что начальник полиции помогал в приносящей доход деятельности в виде заготовки леса и реализации древесины.

Следователи намерены просить суд заключить подозреваемого под стражу. Сейчас в рамках расследования данного дела проводятся обыски по месту жительства и работы задержанного.

Специалисты разбираются, были ли другие эпизоды, а также иные причастные к преступной деятельности лица. Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 2 января 2024 года замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о двух особо крупных взятках и превышении полномочий. Инстанция пришла к заключению, что он может оказаться виновным в получении взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей.