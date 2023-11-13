Главе турфирмы вынесли приговор после смертельного тура на Ключевскую Сопку

Главу новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова приговорили к четырем годам лишения свободы за организацию тура на Ключевскую Сопку, во время которого погибли девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатской прокуратуры.

В сентябре 2022 года девять человек, пытавшихся совершить восхождение на вулкан Ключевский (Ключевская Сопка) на Камчатке, погибли, сорвавшись с высоты. В группу входили десять туристов и два гида, выжили двое туристов и один из гидов (они спустились раньше остальных).

Суд установил, что директор турфирмы, зная о закрытии маршрута и запрете проведения турпоходов к вулкану, разместил объявление об организации такого тура. Туристы самостоятельно прибыли на Камчатку и прошли инструктаж с нанятыми Степановым гидами. В суде отметили, что поход начался без разрешения сотрудников природного парка, а у гидов не было необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности.

После гибели туристов было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Суд приговорил Степанова к четырем годам колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда.

В своем последнем слове он раскаялся.

«Я буду просить у потерпевших прощения до конца жизни и сожалею, что организовал этот тур», — заявил Степанов.