На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление

Житель Москвы подал заявление на бизнес-тренера Аяза Шабутдинова с обвинением в мошенничестве на сумму в 1,6 млн рублей. Об этом сообщает издание Baza.
"29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и захотел открыть свой бизнес. Чтобы дело пошло в гору, Голованов купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн рублей", - уточнили в публикации.
По словам Виктора, никакого эффекта от обучения, предоставленного "Лайк центром", он не получил.
При этом мужчине на все претензии ответили лишь словами "так бывает".
"После ареста Шабутдинова Голованова и вовсе передали помощникам, поэтому, по мнению мужчины, в отношении него совершили мошенничество", - подчеркивается в сообщении.
До этого блогер Шабутдинов сообщал, что его узнали в СИЗО и приняли "нормально". Сокамерники помогали ему с едой и всем необходимым, и он сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.