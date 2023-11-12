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На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление

Житель Москвы подал заявление на бизнес-тренера Аяза Шабутдинова с обвинением в мошенничестве на сумму в 1,6 млн рублей. Об этом сообщает издание Baza.

На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление
© ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и захотел открыть свой бизнес. Чтобы дело пошло в гору, Голованов купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн рублей", - уточнили в публикации.

По словам Виктора, никакого эффекта от обучения, предоставленного "Лайк центром", он не получил.

Чем так известен Аяз Шабутдинов и почему о нём заговорили только сейчас?

При этом мужчине на все претензии ответили лишь словами "так бывает".

"После ареста Шабутдинова Голованова и вовсе передали помощникам, поэтому, по мнению мужчины, в отношении него совершили мошенничество", - подчеркивается в сообщении.

До этого блогер Шабутдинов сообщал, что его узнали в СИЗО и приняли "нормально". Сокамерники помогали ему с едой и всем необходимым, и он сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.

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