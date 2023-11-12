Дочь российского чемпиона погибла после падения с 13-го этажа

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве трагически погибла дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда. По его информации, девочка выпала из окна 13-го этажа.

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Как передает канал, трагедия произошла накануне в Хорошевском районе. В квартире спортсмена находилась вся семья: супруга, дочь и двое сыновей. По данным SHOT, девочка, предварительно, поругалась с родными и ушла к себе в комнату. Когда позже к ней заглянули родители, то увидели пустую комнату и открытое окно. Тело ребенка нашли под окнами дома. В настоящее время следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств гибели девочки.

Дрозд завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC в 2014 году. Спустя три года боксер объявил о завершении карьеры. Сейчас он является членом Общественной палаты РФ.