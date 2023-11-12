Некоторые россияне добирались до "Рафаха" на тележках с ослами

"Очень сложная ситуация. Не поверите: некоторые добирались просто на тележках с осликами, нет бензина. Я приехала на машине (в Газу - прим. "РГ"), у меня закончился бензин, я не могла вернуться назад", - отметила россиянка Татьяна, которой удалось покинуть Газу через "Рафах". "Помогите всем остальным, пожалуйста, очень сложно", - добавила женщина, выразив благодарность за содействие в процессе эвакуации.