На журналиста из Израиля напали в ресторане «Али Баба» в центре столицы ФРГ во время распространения стикеров «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, который посвящен годовщине 85-летию Хрустальной ночи. Об этом сообщило в субботу, 11 ноября, немецкое издание Bild.

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— Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина, он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал. Все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я был очень напуган, — рассказал потерпевший журналист Гилад Саде.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. По их данным, владелец ресторана запретил распространение стикеров. После инцидента он провел пальцем вокруг своей шеи, тем самым угрожая израильскому журналисту, передает РИА Новости.

«Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин», произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты около 90 человек, 30 тысяч евреев схватили и отправили в концлагеря. Нацисты назвали эти события «Хрустальной ночью» из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин магазинов и окон домов евреев. Ночь погромов считается началом Холокоста, при котором было уничтожено почти шесть миллионов человек.

Как показали события последних лет, международные правила и договоры, по которым якобы жил весь «цивилизованный мир», оказались, говоря простым языком, «филькиной грамотой».