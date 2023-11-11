Полковника ВСУ назвали координатором атаки на «Северные потоки»

Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и европейские источники.
Как пишет издание, Червинский "был координатором операции [по подрыву] "Северных потоков". По данным издания, он "занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек", которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.
Как пишет издание, Червинский "получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников", которые в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.