Офицера ФСБ застрелили в Брянской области

В Брянской области неизвестные злоумышленники расстреляли автомобиль замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковника ФСБ Сергея Шатыя, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно информации канала, от полученных ранений офицер скончался на месте.

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Как пишет Baza, нападение было совершено накануне, на окраине села Улица. Автомобиль сотрудника ФСБ был обстрелян из автоматического оружия, злоумышленники с места преступления скрылись, сообщает канал.

В начале ноября в Рязани неизвестный в маске застрелил начальника отделения службы судебных приставов по городу и области Сергея Калужского. По данным местных СМИ, злоумышленник подстерег пристава у магазина в микрорайоне Недостоево и выпустил в него несколько пуль. Две из них попали Калужскому в голову и грудь. Нападавший с места преступления скрылся.