Офицера ФСБ застрелили в Брянской области
В Брянской области неизвестные злоумышленники расстреляли автомобиль замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковника ФСБ Сергея Шатыя, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно информации канала, от полученных ранений офицер скончался на месте.
Как пишет Baza, нападение было совершено накануне, на окраине села Улица. Автомобиль сотрудника ФСБ был обстрелян из автоматического оружия, злоумышленники с места преступления скрылись, сообщает канал.
В начале ноября в Рязани неизвестный в маске застрелил начальника отделения службы судебных приставов по городу и области Сергея Калужского. По данным местных СМИ, злоумышленник подстерег пристава у магазина в микрорайоне Недостоево и выпустил в него несколько пуль. Две из них попали Калужскому в голову и грудь. Нападавший с места преступления скрылся.
Ранее в Перми застрелили бизнесмена Александра Лукова. Убийство произошло рядом с заведением пермского бизнесмена на Первомайской улице недалеко от железнодорожной станции Молодежная. Злоумышленник несколько раз выстрелил в предпринимателя из пистолета, когда тот выходил из автомобиля, на глазах у прохожих. Луков скончался на месте.