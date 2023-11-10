Из Грузии в Италию экстрадировали члена мафиозной группировки

Правоохранители в Грузии экстрадировали в Италию задержанного члена мафиозной группировки "Ндрангета". Об этом сообщила Генпрокуратура Грузии.

"Осуществлена экстрадиция из Грузии в Италию разыскиваемого правоохранительными органами этой страны за поддержку группировки мафиозного типа лица, который был в розыске по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный был активно подключен к деятельности "Ндрангеты" с 2015 года и разыскивался по обвинению в легализации незаконной прибыли, незаконном проникновении в компьютерные системы, кибермошенничестве, приобретении, хранении и сбыте наркотиков, а также ложном сообщении о преступлении.

24 октября грузинские СМИ сообщили о задержании в стране одного из главарей итальянской мафии, 67-летнего Джузеппе Сганги, который был осужден заочно в Италии в 2020 году, приговорен к 11 годам заключения. По информации, которую подтвердил генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе, Сганга был объявлен в международный розыск по обвинению в преступной деятельности (как и несколько других осужденных), которую он вел в Турине.