Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке

Самолет Ан-2, на борту которого три человека, пропал на Чукотке, перестав выходить на связь. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону пишет РИА Новости.

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Самолет летел по маршруту Певек — АС Полярный — Певек.

«В 05.30 (мск) от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Стриж Авиа», по времени посадки не вышел на связь», - пояснил он.

В самолете находились два члена экипажа и пассажир.

В МЧС уточнили, что поиски ведутся как с воздуха, так и с земли, пишет ТАСС.

«Спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» вылетели для проверки маршрута. На борту шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа», - пояснили в ведомстве.

Также организована спасательная операция «на земле», в поисках принимает участие трекол и вездеход.