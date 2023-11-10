Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке
Самолет Ан-2, на борту которого три человека, пропал на Чукотке, перестав выходить на связь. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону пишет РИА Новости.
Самолет летел по маршруту Певек — АС Полярный — Певек.
«В 05.30 (мск) от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Стриж Авиа», по времени посадки не вышел на связь», - пояснил он.
В самолете находились два члена экипажа и пассажир.
В МЧС уточнили, что поиски ведутся как с воздуха, так и с земли, пишет ТАСС.
«Спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» вылетели для проверки маршрута. На борту шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа», - пояснили в ведомстве.
Также организована спасательная операция «на земле», в поисках принимает участие трекол и вездеход.
Ранее во время планового учебного полета на Камчатке потерпел аварию истребитель МиГ-31. В пресс-службе Тихоокеанского флота пояснили, что самолет пропал с радаров над морем в Камчатском крае. При этом МиГ-31 выполнял учебный полет без боекомплекта.