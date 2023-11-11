ПВО перехватила украинские БПЛА в двух российских регионах

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией двух регионов — Смоленской и Московской областей. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России была пресечена в пятницу, 10 ноября, около 23.00 по московскому времени.

Ранее жители Коломны сообщили о взрыве в городе. Взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения. Движение рядом с заводом перекрыли. На место прибыли машины пожарных и полиции.