ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Петербурге

В петербургском клубе «Космонавт» сотрудники ОМОНа сорвали концерт группы Zero People. Правоохранители нагрянули туда после жалоб активистов.

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По данным телеграм-канала Shot, несколько сотен зрителей концерта силовики положили на пол. В клубе вместе с ОМОНом также находятся представители ФСБ и МВД. Причиной такого внимания силовиков стали высказывания лидера коллектива Александра Красовицкого по украинскому вопросу.

Правоохранители общаются с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным, чтобы выяснить их отношение к спецоперации. Примечательно, что место проведения концерта тщательно скрывалось. Представители площадки уверяли, что у них выходной и никаких выступлений не будет. О грядущем выступлении нет анонсов и группе Zero People.

Zero People – проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Еще в июне этого года общественники «Зов народа» обратились в Следственный комитет и Минкульт РФ с просьбой признать музыкальный коллектив Animal Jazz и его лидера Александра Красовицкого иноагентами. Музыкантов обвиняют в том, что ранее они нелестно высказывались о России.