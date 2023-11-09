В Монреале неизвестные обстреляли две еврейские школы

CTV: в Монреале неизвестные обстреляли ночью две еврейские школы
В канадском городе Монреале неизвестные обстреляли ночью две еврейские школы, информирует телеканал CTV.
«Две еврейские школы в монреальском районе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас были обстреляны ночью, подтвердила полиция Монреаля», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
По факту стрельбы ведётся расследование, к настоящему моменту никто не задержан.
Ранее стало известно, что неизвестные в ночь на 31 октября подожгли еврейскую часть кладбища в Вене.