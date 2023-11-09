Суд вынес приговор соучастникам убийства Дугиной
Фигурантов дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной приговорили к 1 и 4 годам тюрьмы. Об этом сообщают «Известия».
В издании напомнили, что по делу проходили сотрудник ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури. Их обвиняли в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица. В отношении Рыбина также возбудили дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинение просило назначить ему шесть лет колонии общего режима, а Чоудхури — два года.
По итогам заседания судья приговорил Рыбина к четырем годам тюрьмы, а второго фигуранта дела — к одному.
Напомним, что Дугина погибла 20 августа 2022 года. В ее машине была бомба, которую заложили под днищем автомобиля и привели в действие дистанционно. Исполнительницей убийства признали гражданку Украины Наталью Вовк. Также обвинения выдвинули Рыбину, который предоставил третьим лицам информацию о Дугиной. Он свою вину признал. Чоудхури же передавал ему заказы на получение личных данных разных людей и передавал эту информацию заказчикам.