Суд вынес приговор соучастникам убийства Дугиной

Фигурантов дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной приговорили к 1 и 4 годам тюрьмы. Об этом сообщают «Известия».

В издании напомнили, что по делу проходили сотрудник ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури. Их обвиняли в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица. В отношении Рыбина также возбудили дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинение просило назначить ему шесть лет колонии общего режима, а Чоудхури — два года.

По итогам заседания судья приговорил Рыбина к четырем годам тюрьмы, а второго фигуранта дела — к одному.