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Суд вынес приговор соучастникам убийства Дугиной

Фигурантов дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной приговорили к 1 и 4 годам тюрьмы. Об этом сообщают «Известия».

Суд вынес приговор соучастникам убийства Дугиной
© РИА Новости

В издании напомнили, что по делу проходили сотрудник ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури. Их обвиняли в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица. В отношении Рыбина также возбудили дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинение просило назначить ему шесть лет колонии общего режима, а Чоудхури — два года.

По итогам заседания судья приговорил Рыбина к четырем годам тюрьмы, а второго фигуранта дела — к одному.

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Напомним, что Дугина погибла 20 августа 2022 года. В ее машине была бомба, которую заложили под днищем автомобиля и привели в действие дистанционно. Исполнительницей убийства признали гражданку Украины Наталью Вовк. Также обвинения выдвинули Рыбину, который предоставил третьим лицам информацию о Дугиной. Он свою вину признал. Чоудхури же передавал ему заказы на получение личных данных разных людей и передавал эту информацию заказчикам.

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