Мать выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка в Москве

Женщина родила ребенка на востоке Москвы, после чего поместила его в ковш мусоропровода. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 9 ноября.

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По ее словам, трагедия едва не произошла в жилом доме на улице Вешняковской. Соседи заметили в подъезде кровь и вызвали стражей порядка. В этот момент горе-мать находилась в квартире.

Выяснилось, что женщина родила ребенка, после чего попыталась выбросить его в мусоропровод. Малыш выжил, ему оказывается необходимая помощь.

— Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие в отношении женщины процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре, — резюмировала Нефедова.