Помощника главы российского региона заподозрили в браконьерстве

Помощник временно исполняющего обязанности (врио) главы правительства Самарской области Антон Чередников стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве после того, как в его машине нашли туши кабанов, а сам он не смог предъявить разрешение на охоту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, расследованием занимается отдел дознания Кинельского РОВД. Полицейские установили, что Чередников с компанией охотился в неположенном месте. При задержании он представился помощником Виктора Кудряшова.

У задержанного не оказалось в наличии лицензии на охоту, хотя в автомобиле находились туши животных.