Трех бывших следователей СК арестовали в Москве

Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета, которых подозревают в совершении ряда должностных преступлений. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

— Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемые обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки и фальсификации доказательств. Среди прочего им вменяется привлечение заведомо невиновного к ответственности, а также неправомерное возбуждение уголовного дела, передает РИА Новости.

Также Басманный суд 8 ноября арестовал заместителя главы управления МВД по Республике Дагестан Руфата Исмаилова. Его обвиняют по делу о получении взятки.