Мошенники убедили пенсионерку набрать кредитов и поджечь военкомат

Жительница Липецкой области, поддавшись на уговоры мошенников, набрала кредитов на сумму более полумиллиона рублей и попыталась поджечь военкомат, чтобы вернуть деньги, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент произошел в Ельце. Жертвой мошенников стала 60-летнеяя местная жительница, работающая сторожем в школе. По ее словам, злоумышленники, представившиеся работниками банка, позвонили ей и, введя в заблуждение, оформили на женщину несколько кредитов на общую сумму в 600 тысяч рублей.
Вскоре после этого ей поступил звонок от мужчины, который назвал сотрудником СКР. Он сказал, что деньги женщины находятся в военкомате и предложил поджечь здание, чтобы вернуть их. Россиянка согласилась и попыталась устроить поджог минувшей ночью. Возгорание было быстро потушено.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Морозовске. По данным канала, мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.