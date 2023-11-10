Мошенники убедили пенсионерку набрать кредитов и поджечь военкомат

Жительница Липецкой области, поддавшись на уговоры мошенников, набрала кредитов на сумму более полумиллиона рублей и попыталась поджечь военкомат, чтобы вернуть деньги, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© News.ru

Инцидент произошел в Ельце. Жертвой мошенников стала 60-летнеяя местная жительница, работающая сторожем в школе. По ее словам, злоумышленники, представившиеся работниками банка, позвонили ей и, введя в заблуждение, оформили на женщину несколько кредитов на общую сумму в 600 тысяч рублей.

Вскоре после этого ей поступил звонок от мужчины, который назвал сотрудником СКР. Он сказал, что деньги женщины находятся в военкомате и предложил поджечь здание, чтобы вернуть их. Россиянка согласилась и попыталась устроить поджог минувшей ночью. Возгорание было быстро потушено.