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Племянника российского экс-губернатора ранили при обстреле ВСУ

Зампредседателя орловского горсовета Владимира Строева ранили во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Племянника российского экс-губернатора ранили при обстреле ВСУ
© ТАСС

Строев является племянником экс-губернатора Орловской области Егора Строева.

По данным канала, все случилось в селе Анатольевка — Украина обстреливала населенный пункт из артиллерии.

Как пишет Telegram-канал«Осторожно, новости», Строев получил ранение бедра и травму колена. 52-летний депутат попал в больницу.

20 октября 2022 Владимир Строев объявил о том, что был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Чиновник получил должность замкомандира полка по связи.

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До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе специальной военной операции на Украине, вновь вернулся на фронт. Военный заявил, что не имеет права «отлеживаться где-то дома» и должен передать свой опыт молодым командирам.

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