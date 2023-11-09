В деле об ОПГ Аслана Гагиева появились еще три убийства

В деле об ОПГ Аслана Гагиева появились ещё три убийства
В том числе одно двойное. Их предъявили одному из киллеров — Александру Джуссоеву, уже осуждённому на 19 лет 8 месяцев колонии.
Как рассказали РИА Новости в СК РФ, по указанию главаря банды наёмный убийца расправился с четырьмя мужчинами в период с декабря 2007 года по февраль 2008- го.
Сам Гагиев, известный в преступном мире как Джако, осуждён на пожизненный срок. Как установил суд, он создал в Северной Осетии три вооружённые группировки, чтобы «установить доминирующее положение в криминальной среде».