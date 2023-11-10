Мошенники ограбили топ-менеджера «Яндекса»

Директор по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александр Высоцкий стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». Злоумышленники, как утверждает канал, похитили у него 110 тысяч рублей под предлогом помощи знакомому.

Как стало известно каналу, мошенники написали Высоцкому в Telegram от имени известного ему человека и попросили взаймы 110 тысяч рублей. Топ-менеджер, не заподозрив подвоха, двумя транзакциями перевел требуемую сумму на указанный в послании номер банковской карты.

Позднее выяснилось, что знакомый, от имени которого мошенники общались с Высоцким, ему не писал и денег не просил. Топ-менеджер сообщил о произошедшем в полицию. При этом ущерб от действий мошенников он назвал незначительным.