Мошенники ограбили топ-менеджера «Яндекса»

Директор по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александр Высоцкий стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». Злоумышленники, как утверждает канал, похитили у него 110 тысяч рублей под предлогом помощи знакомому.
Как стало известно каналу, мошенники написали Высоцкому в Telegram от имени известного ему человека и попросили взаймы 110 тысяч рублей. Топ-менеджер, не заподозрив подвоха, двумя транзакциями перевел требуемую сумму на указанный в послании номер банковской карты.
Позднее выяснилось, что знакомый, от имени которого мошенники общались с Высоцким, ему не писал и денег не просил. Топ-менеджер сообщил о произошедшем в полицию. При этом ущерб от действий мошенников он назвал незначительным.
Ранее сообщалось, что экс-заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом забрали у него свыше 1 млн рублей. Злоумышленники в разговоре с ним представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, убедили снять сбережения с банковского счета и передать их курьеру, который должен был доставить наличные в безопасное место. Некоторое время спустя Бутман понял, что отдела деньги мошенникам, и обратился в полицию.