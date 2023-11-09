Москвичка попыталась убить свою дочь цитируя Тараса Бульбу
33-летняя женщина в ходе ссоры попыталась задушить свою 18-летнюю дочь. Об этом стало известно в четверг, 9 ноября.
По информации «Московского комсомольца», семейная ссора произошла 19 октября в поселке Восточный. В какой-то момент женщина схватила оппонентку за шею и начала душить, цитируя Тараса Бульбу.
— Я тебя родила, я тебя и убью, — говорила она.
Девушка смогла отбиться и сразу написала заявление в полицию. 8 ноября эрудированную мать задержали.
Другой семейный конфликт произошел в селе Туринская Слобода Свердловской области. 73-летний мужчина поссорился со своими сыновьями в возрасте 46 лет и 51 года. Оба мужчины не работали и не приносили деньги в дом. В порыве гнева глава семейства схватился за ружье. Он дважды выстрелил младшему сыну в живот, а старшему в руку.