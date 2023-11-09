Москвичка попыталась убить свою дочь цитируя Тараса Бульбу

По информации « Московского комсомольца », семейная ссора произошла 19 октября в поселке Восточный. В какой-то момент женщина схватила оппонентку за шею и начала душить, цитируя Тараса Бульбу .

— Я тебя родила, я тебя и убью, — говорила она.

Другой семейный конфликт произошел в селе Туринская Слобода Свердловской области. 73-летний мужчина поссорился со своими сыновьями в возрасте 46 лет и 51 года. Оба мужчины не работали и не приносили деньги в дом. В порыве гнева глава семейства схватился за ружье. Он дважды выстрелил младшему сыну в живот, а старшему в руку.