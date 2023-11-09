Сыгравшему в «Бригаде» актеру вызвали скорую в ресторан

Общественному деятелю и актеру сериала "Бригада" Денису Кирису вызвали скорую помощь в ресторан "Живаго" в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что мужчине стало плохо после того, как он выпил несколько бокалов алкоголя. Кирису вызвали скорую помощь и прибывшие на место медики откачали артиста. Остальные детали не сообщаются, также неизвестно, был ли актер госпитализирован.

Денис Кирис начинал свою карьеру как актер театра "Сопричастность" в 1995 году, а в начале 2000-х работал директором программ ведущего Леонида Млечина "Особая папка", "Мода нон стоп" и "Поздний ужин". Затем Кирис был линейным продюсером Студии фондовых и архивных программ на канале "Культура" и режиссером-постановщиком "Доверия".

В фильмографии актера такие проекты, как "Дикий-2", "Москва, я люблю тебя", "Антикиллер", "След" и "Команда Че". В сериале "Бригада" Кирис сыграл оперативника.