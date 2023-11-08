Фигурантов дела о нелегальной экскурсии в подземном коллекторе оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил в следственном изоляторе (СИЗО) главу IT-компании «Спутник» Александра Кима и начальника турфирмы Никиту Дубаса по уголовному делу о нелегальной экскурсии в подземном коллекторе, повлекшей гибель восьмерых участников экспедиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда», — говорится в материалах дела.

В августе правоохранители Москвы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после экскурсии по коллекторам.