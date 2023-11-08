В Москве задержали ОПГ из 36 человек

Полицейские задержали в Москве 36 участников организованной преступной группы. Стражи порядка доставили их в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

В пресс-службе пояснили, что ОПГ была создана в октябре 2023 года. Ее участницы проявляли активность на сайтах знакомств, завязывали переписку с неженатыми мужчинами, приглашали их в «кафе» - специально подготовленные помещения, предположительно, арендованные на время.

В заведениях мошенницы делали крупные заказы на блюда с завышенной стоимостью, затем предлагали своим кавалерам оплатить счет. Полученные денежные средства делились в дальнейшем между участниками группы.

В СК уточнили, что в ходе расследования дела следователи провели несколько обысков, в том числе, в «помещениях мнимых кафе, куда заманивались потерпевшие».