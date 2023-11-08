Следователь раскрыл сумму полученной замглавы МВД Дагестана взятки
Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Следственного комитета России (СКР). Lenta.ru
Басманный районный суд арестовал заместителя главы управления МВД по Республике Дагестан Руфата Исмаилова по делу о получении взятки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 8 ноября. Вечерняя Москва
Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признал вину в двух взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Исмаилова. "Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", - сказал Исмаилов, отвечая на соответствующий вопрос судьи. ТАСС