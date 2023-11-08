Следователь раскрыл сумму полученной замглавы МВД Дагестана взятки

Басманный районный суд арестовал заместителя главы управления МВД по Республике Дагестан Руфата Исмаилова по делу о получении взятки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 8 ноября. Вечерняя Москва

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признал вину в двух взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Исмаилова. "Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", - сказал Исмаилов, отвечая на соответствующий вопрос судьи. ТАСС