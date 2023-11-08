СКР возбудил дело из-за взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР

Следователи возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, который погиб в результате происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что следователи и следователи-криминалисты следственного управления по ЛНР и главного управления криминалистики, а также эксперты судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия. Назначены судебные экспертизы, в том числе взрыво-техническая.