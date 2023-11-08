В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

В Луганске трагически погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики, экс-глава управления Народной милиции Михаил Филипоненко, сообщил 8 ноября в своих соцсетях депутат регионального парламента Юрий Юров. Парламентская газета

По данным «ЛуганскИнформЦентр», в автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство. Депутат получил ранения, несовместимые с жизнью. News.ru

На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года, уточняет RT. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. В результате полковник и водитель получили ранения. Lenta.ru

Полковник Михаил Филипоненко - депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР. Филипоненко стоял у истоков создания Народного ополчения Луганской Народной Республики. Провинция.ру