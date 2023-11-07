В дело о гибели помощника Залужного добавили новую статью

В дело о гибели помощника Залужного добавили статью о похищении оружия
В уголовное дело по факту гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова добавили еще одну статью, сообщают украинские СМИ.
Дело пополнилось третьей статьей – о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения, пишет издание «Страна» со ссылкой на Госбюро расследований Украины, передает ТАСС.
Изначально статей было две: об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.
Накануне помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.