В дело о гибели помощника Залужного добавили новую статью

В уголовное дело по факту гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова добавили еще одну статью, сообщают украинские СМИ.

Дело пополнилось третьей статьей – о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения, пишет издание «Страна» со ссылкой на Госбюро расследований Украины, передает ТАСС.

Изначально статей было две: об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.