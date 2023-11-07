Московская художница пожаловалась на преследования бывшего хоккеиста

Член Союза художников Екатерина Болотова рассказала о преследованиях со стороны ее экс-возлюбленного — хоккеиста Тимура Бараева. Москвичка заявила, что он превратил ее жизнь в ад и обратилась за помощью в программу «Малахов».

На шоу 42-летняя Болотова рассказала, что ее пути с хоккеистом пересеклись, когда она искала тренера своему сыну, который увлекается хоккеем. Через время у них закрутился роман. По словам художницы, Бараеву пришлось уйти из хоккея из-за травмы, на что он неоднократно жаловался женщине.

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«Он рассказал, какой он непризнанный великий хоккеист, что еще бы чуть-чуть и он играл бы в Канаде, но произошла травма, поставившая крест на его карьере. И теперь из-за этого он вынужден за тысячу рублей тренировать детей. И я стала ему помогать. Я подняла на уши всю Рублевку и сказала: "Давайте поможем парню". Я устроила его в "Сириус", куда очень сложно попасть, на полном довольствии, с хоккейными мэтрами», — сказала Болотова.

Более того художница покупала Бараеву все, начиная «от трусов и заканчивая дорогими штанами», не говоря обо всем остальном. В общей сложности за время отношений она потратила на него десять миллионов.

В какой-то момент Болотову насторожили ролики с ее возлюбленным в интернете, где он вел себя странно и агрессивно, но он заявил, что его просто очернили конкуренты.

«Месяца через четыре он стал предъявлять мне претензии, что я не готовлю ему, много времени уделяю своему ребенку и неправильно его воспитываю. Начались первые скандалы», — поделилась художница.

Дело дошло до насилия и Болотова решила разорвать с ним отношения, но хоккеист стал рассылать всем ее знакомым ее интимные фотографии, проникать в ее дом через крышу и окна, портить имущество и караулить ее везде. В связи с этим художнице пришлось нанять охрану и поставить камеры вокруг дома. Однако все это не останавливает хоккеиста, который при попытке корреспондентов канала «Россия 1» поговорить с ним протаранил их автомобиль.