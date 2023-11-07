Трое мужчин украли две шапки из ЦУМа за 130 тысяч рублей

Трое мужчин украли из столичного ЦУМа две шапки стоимостью 130 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 7 ноября.

По информации источника «Вечерней Москвы», речь идет о шапке и капре фирмы Brunello Cucinelli, которые стоят 49950 и 77900 рублей соответственно. Охранники смогли задержать двоих грабителей, однако третий смог скрыться вместе с добычей. Сейчас его разыскивают.