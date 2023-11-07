МЧС: тушение пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой

Замначальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин рассказал РИА Новости, что тушение пожара в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания. В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. "Сообщение о пожаре поступило, предварительно, поздно. Исходя из оперативно-тактических характеристик можно сказать, что металлические фермы сложились уже, и на момент прибытия пожарных подразделений уже происходило интенсивное горение", – сказал Боркин. По его словам, "здание конструктивно сложной планировки", тушить пожар очень сложно. До этого стало известно, что огнеборцы локализовали пожар в торговом центре. Прежде в МЧС сообщили, что в горящем ТЦ произошло частичное обрушение крыши.