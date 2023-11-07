Российский кабель связи был поврежден в Финском заливе

Российские специалисты 6 ноября начали ремонт на кабеле связи «Балтика», который пролегает в экономической зоне Финляндии. Об этом сообщается на сайте финского Министерства экономического развития и занятости.

В ремонтных работах на кабеле «Ростелекома» участвует российское ремонтное судно «Спасатель Карев». Чиновники подчеркнули, что российская компания предварительно провела переговоры с Министерством экономического развития.

«Ростелеком» предупредил Финляндию о выходе из строя кабеля, пролегающего через экономическую зону страны, 12 октября.

Возможность проведения ремонтных работ включена в разрешение финского правительства от 25 июня 2020 года на прокладку подводного кабеля через экономическую зону Финляндии. Решение было принято на основании Конвенции ООН по морскому праву и закона об экономической зоне Финляндии. «Ростелеком» также имеет лицензию на управление водными ресурсами, выданную Хельсинки, для прокладки и обслуживания кабелей.

Финские власти попросили «Ростелеком» отложить работы из-за расследования повреждения газопровода Balticconnector, поэтому начались они только в ноябре. Береговая охрана Финляндии сообщила, что будет контролировать ход ремонтных работ.