Губернатор Севастополя раскрыл последствия уничтожения беспилотников над городом

Обломки сбитого беспилотника упали на крышу частного дома в Севастополе и вызвали небольшой пожар. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По данным спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке", – написал он.

Развожаев уточнил, что оперативные службы ликвидировали небольшое возгорание. По его словам, обошлось без пострадавших. До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. Согласно данным Минобороны РФ, ПВО России сбила 13 ракет, однако одна из них смогла повредить находившийся на заводе корабль.