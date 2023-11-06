Боксер избил четверых: что известно о стрельбе у ресторана в Москве

Вечером 5 ноября у ресторана на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. В результате пострадали четыре человека. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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В воскресенье вечером около столичного ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной произошла стрельба.

Детали инцидента через некоторое время прояснила столичная прокуратура. Огонь из травматического оружия открыл 37-летний мужчина. Он задержан. Ведомство сообщило, что во время конфликта пострадали четыре человека. Их с различными ранениями, в том числе огнестрельными госпитализировали.

По информации очевидцев, мужчина, который открыл стрельбу у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky, «не поделил дверь» с молодым человеком. На входе в заведение мужчины столкнулись, за парня тогда заступились охранники. После этого мужчина переключил агрессию на них. Со слов очевидца, при стрельбе пострадали именно охранники заведения.

На следующий день появилась информация, что стрельбу открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов. При этом известно, что три года назад мужчина уже участвовал в подобном конфликте: в поезде он избил другого боксера Бассира Мирсиябова.

После случившегося у ресторана в Москве в отношении Иванова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».