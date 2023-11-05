SHOT сообщил о стрельбе в центре Москвы
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Около получаса назад стрельбу открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Предварительно, три человека пострадали», — говорится в материале.
Отмечается, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.