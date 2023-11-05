Шестилетний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

В Щелково ребенок разогревал еду дома и случайно поджег упаковку корма для кошки, испугавшись пожара, мальчик выпрыгнул из окна. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в подмосковном Щелково, 28-летняя мать ненадолго оставила сына дома одного. Мальчик решил разогреть обед и случайно подпалил упаковку кошачьего корма.

Испугавшись, что кухня загорится, он открыл окно и выпрыгнул со второго этажа. Ребенка без сознания нашли под окнами дома соседи, пострадавший госпитализирован с сотрясением и ушибом головного мозга.