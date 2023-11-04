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Блогера Шабутдинова поместили в СИЗО-7

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, поместили в СИЗО-7. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Описаны условия содержания блогера Шабутдинова в СИЗО
© РИА Новости

«Шабутдинов находится в четырёхместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет», — сказал он.

Арестованный рассказал, что читает произведения Эриха Марии Ремарка, уточнил Мельников.

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Члены ОНК проинформировали Шабутдинова о том, «как и куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма, о возможности осуществлять заказы во ФСИН-магазине».

Ранее суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.

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