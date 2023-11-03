МВД возбудило на блогера Шабутдинова уголовное дело о мошенничестве

На блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Апартаменты, где расположился блогер после прилета из другой страны, сотрудники полиции обыскали с понятыми. Сотрудники вскрыли сейф и нашли крупную сумму наличными. Предварительно установили, что инфлюенсер вместе с сообщниками работал от имени нескольких юридических лиц. Он обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Через агрессивный маркетинг блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. Выяснилось, что под видом образовательного курса блогер просто рассказывал бизнесменам историю своего успеха и призывал верить в себя. "Имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", — добавили в ведомстве. 3 ноября Аяза Шабутдинова задержали в его московской квартире после прилета блогера из Австрии.