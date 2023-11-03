Адвокат пасынка Стаса Намина обжаловал избрание ему ареста

Представитель защиты пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и его бабушки, отправил в суд по почте апелляционную жалобу на избрание ему ареста. Как уточнили ТАСС в Истринском городском суде Московской области, в связи с тем, что жалоба была направлена по почте, адвокат не нарушила срок ее подачи.